Мещеряков: «Локомотив» за то, чтобы играть РПЛ со зрителями. Но решать будут власти

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб выступает за возобновление сезона со зрителями.

«Все руководители клубов наверняка выступят за возобновление сезона со зрителями. Но решение принимают соответствующие региональные органы: губернаторы, руководители регионов совместно с Роспотребнадзором. Если они примут подобное решение, кто будет против? Здесь не бывает личных мнений.

Мы, конечно, за, но решение принимают региональные власти. Опасность определяет Роспотребнадзор. Если руководитель региона берёт на себя ответственность проводить массовые мероприятия, клубы, конечно, будут за», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Как ранее стало известно «Чемпионату», вариант возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждался на исполкоме Российского футбольного союза. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.