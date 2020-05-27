«Шальке-04» уступил «Фортуне», потерпев третье поражение подряд

В матче 28-го тура чемпионата Германии дюссельдорфская «Фортуна» со счётом 2:1 обыграла гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Вельц. Ему ассистировали судьи на линиях Рафаэль Фольтин и Мартин Томсен.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Уэстон Маккенни, ему ассистировал Бастиан Очипка. На 63-й минуте счёт сравнял Роувен Хеннингс. Через несколько минут хозяев вывел вперёд Кенан Караман.

Таким образом, «Шальке-04» проиграл третий раз подряд в Бундеслиге.

«Фортуна», набрав 27 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице. «Шальке-04» (37) — на 9-м месте.

Завершились ещё три матча 28-го тура.

«Аугсбург» — «Падерборн» — 0:0

«Хоффенхайм» — «Кёльн» — 3:1

«Унион» — «Майнц» — 1:1