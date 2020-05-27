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«Шальке-04» уступил «Фортуне», потерпев третье поражение подряд

«Шальке-04» уступил «Фортуне», потерпев третье поражение подряд
Футбол / Германия 0

В матче 28-го тура чемпионата Германии дюссельдорфская «Фортуна» со счётом 2:1 обыграла гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Вельц. Ему ассистировали судьи на линиях Рафаэль Фольтин и Мартин Томсен.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Уэстон Маккенни, ему ассистировал Бастиан Очипка. На 63-й минуте счёт сравнял Роувен Хеннингс. Через несколько минут хозяев вывел вперёд Кенан Караман.

Таким образом, «Шальке-04» проиграл третий раз подряд в Бундеслиге.

«Фортуна», набрав 27 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице. «Шальке-04» (37) — на 9-м месте.

Завершились ещё три матча 28-го тура.

«Аугсбург» — «Падерборн» — 0:0

«Хоффенхайм» — «Кёльн» — 3:1

«Унион» — «Майнц» — 1:1

Германия - Бундеслига. 28-й тур
27 мая 2020, среда. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
2 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Маккенни – 53'   1:1 Хеннингс – 63'   2:1 Караман – 68'
Германия - Бундеслига. 28-й тур
27 мая 2020, среда. 21:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Баку – 13'   1:1 Ингвартсен – 33'
Удаления: Андрих – 41' / нет
Германия - Бундеслига. 28-й тур
27 мая 2020, среда. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Баумгартнер – 11'   2:0 Баумгартнер – 46'   3:0 Цубер – 48'   3:1 Кайнц – 60'
Удаления: Хюбнер – 50' / Борнау – 26'
Германия - Бундеслига. 28-й тур
27 мая 2020, среда. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 0
Падерборн 07
Падерборн
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