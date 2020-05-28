Чемпионат Австралии возобновится в середине июля

Розыгрыш чемпионата Австралии, приостановленный на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, возобновится в июле, сообщается на сайте Федерации футбола Австралии.
«В идеале, в середине июня игроки вернутся к тренировкам, что позволит им достичь необходимого уровня подготовки к матчам, которые должны начаться к середине июля. Сезон А-Лиги будет завершён к середине августа», — заявил глава федерации Джеймс Джонсон.
Розыгрыш чемпионата Австралии был приостановлен в марте на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Во многих городах страны был введён карантин, передвижение по Австралии ограничили — именно поэтому руководство федерации решилось на приостановку турнира.
На сегодняшний день в Австралии подтверждено 7137 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 6553 человека, умерло — 103.
- 28 мая 2020
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