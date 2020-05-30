«Ливерпуль» планирует оформить трансфер форварда «Барселоны» Дембеле

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, подписание Дембеле является альтернативой трансферу Тимо Вернера из «РБ Лейпциг», который может быть оформлен уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего Дембеле заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» планирует расстаться с Дембеле в ближайшее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в € 56 млн. Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешней кампании Усман помог «Барселоне» в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. Нападающий записал в актив один мяч. Из-за травмы подколенного сухожилия Дембеле пропустил большую часть кампании.
По информации испанских СМИ, ещё одним претендентом на Усмана является «Пари Сен-Жермен».
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