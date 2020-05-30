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Солист «Руки вверх!» — Акинфееву: Игорёчек, жди! Буду на каждом матче

Солист «Руки вверх!» — Акинфееву: Игорёчек, жди! Буду на каждом матче
Футбол / РПЛ 0

Известный певец и болельщик ЦСКА Сергей Жуков прокомментировал решение о возобновлении чемпионата России со зрителями.

«Чуть больше чем через три недели возобновится чемпионат России по футболу. Оле-оле-оле-оле! Но самое главное, что Роспотребнадзор разрешил проведение матчей со зрителями! Ведь футбол без зрителей, согласитесь, это совсем не то.

Очень люблю футбол и, как вы знаете, болею за ЦСКА. И если в прошлые годы из-за гастролей мне не так часто удавалось выбраться на футбол, то теперь, Игорёчек, жди: буду на каждом матче!

Друзья, мне кажется, есть повод для оптимизма: если уже футбол со зрителями разрешают, то это верный признак, что ковид отступает! И довольно скоро все остальные радости нормальной жизни вернутся», – написал Жуков на своей странице в "Инстаграме".

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями
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