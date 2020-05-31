Матчи Российской Премьер-Лиги на стадионах в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

Первый заместитель министра физической физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сообщил, что заключительные матчи чемпионата России сезона-2019/2020 в регионе будут проходить без зрителей. Возвращение болельщиков на стадионы будет возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.



«Разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать число больных», — приводит слова Мясищева сайт Министерства физической физической культуры и спорта Краснодарского края.



Напомним, возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 21 июня. «Краснодар» и «Сочи» в скором времени смогут начать подготовку к возобновлению турнира.