Джейдон Санчо — самый молодой игрок, забивший 30 голов в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал самым молодым игроком, который забил 30 голов в Бундеслиге.

Футболист сделал хет-трик в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (6:1) и достиг отметки в 30 голов в возрасте 20 лет и 67 дней. Санчо превзошёл достижение полузащитника «Байера» Кая Хаверца, который забил 30 голов в возрасте 20 лет и 270 дней.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 27 матчах чемпионата Германии (22 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.