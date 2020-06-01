Вернер забил 15-й гол в выездных матчах сезона. Это второй результат в истории Бундеслиги

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер забил гол на 50-й минуте. Этот гол стал для форварда 15-м, забитым на выезде в сезоне-2019/2020. Таким образом, Вернер повторил второй результат в истории Бундеслиги. Ранее это удавалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу (сезон-2016/2017), Эдину Джеко (сезон-2009/2010) и Герду Мюллеру (сезон-1971/1972). Рекорд принадлежит Юппу Хайнкесу, который забил 17 голов в выездных матчах в в сезоне-1973/1974.
«РБ Лейпциг» набрал 58 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (67).
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