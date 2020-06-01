«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Уже на 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Кёльна» Джон Кордоба. На 20-й минуте ответный гол в ворота хозяев забил форвард «РБ Лейпциг» Патрик Шик. На 38-й минуте полузащитник Кристофер Нкунку вывел гостей вперёд. В начале второго тайма, на 50-й минуте, нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер забил третий гол гостей. Через 5 минут отставание в счёте сократил форвард «Кёльна» Антони Модест. Итоговый счёт на 57-й минуте установил хавбек клуба из Лейпцига Даниэль Ольмо.
«РБ Лейпциг» набрал 58 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (67).
- 1 июня 2020
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