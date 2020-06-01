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«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Уже на 7-й минуте матча счёт открыл нападающий «Кёльна» Джон Кордоба. На 20-й минуте ответный гол в ворота хозяев забил форвард «РБ Лейпциг» Патрик Шик. На 38-й минуте полузащитник Кристофер Нкунку вывел гостей вперёд. В начале второго тайма, на 50-й минуте, нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер забил третий гол гостей. Через 5 минут отставание в счёте сократил форвард «Кёльна» Антони Модест. Итоговый счёт на 57-й минуте установил хавбек клуба из Лейпцига Даниэль Ольмо.

«РБ Лейпциг» набрал 58 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (67).

Германия - Бундеслига. 29-й тур
01 июня 2020, понедельник. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кордоба – 7'   1:1 Шик – 20'   1:2 Нкунку – 38'   1:3 Вернер – 50'   2:3 Модест – 55'   2:4 Ольмо – 57'
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