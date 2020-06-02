Чернышенко: РПЛ вернётся 19 июня

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте, после 22 туров. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).