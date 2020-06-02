Чернышенко: РПЛ вернётся 19 июня

Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня.
«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре», — приводит слова Чернышенко ТАСС.
В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте, после 22 туров. Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).
- 2 июня 2020
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:41
-
09:35
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
05:55
-
05:34
-
05:20
-
04:44
-
04:31
-
02:50
-
02:33
-
01:56
-
00:57
-
00:54
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:36
-
00:35