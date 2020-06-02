Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пересмотреть условия контрактов с понижением зарплаты на 30%.
Клуб мотивирует просьбу возможным банкротством. Игроки отказываются.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить проведение матчей первенства начиная с 21 июня. Сегодня вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что чемпионат возобновится 19 июня.
После 22 туров «Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».
«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно
- 2 июня 2020
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
13:57
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:41
-
09:35
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
05:55
-
05:34
-
05:20
-
04:44
-
04:31
-
02:50
-
02:33
-
01:56
Партнерский контент