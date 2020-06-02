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Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства

Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты н
Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пересмотреть условия контрактов с понижением зарплаты на 30%.

Клуб мотивирует просьбу возможным банкротством. Игроки отказываются.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение возобновить проведение матчей первенства начиная с 21 июня. Сегодня вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что чемпионат возобновится 19 июня.

После 22 туров «Оренбург», набрав 23 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».

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