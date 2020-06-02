Интрига в подвале РПЛ умерла? В «Оренбурге» странно убрали тренера и потеряли капитана

Никогда такого не было и вот опять. Разбираемся в ситуации вместе с бывшим тренером команды и при помощи наших инсайдов.

Возвращение РПЛ большинство любителей нашего футбола восприняло с радостью. Но ещё до рестарта сезона мы лишились одной из интриг чемпионата – стыковые матчи за сохранение прописки в элитной лиге проводиться не будут. Скорее всего, не увидим мы борьбу и за спасительную 14-ю строчку РПЛ – «Химки», занявшие в ФНЛ второе место, от выступления в Премьер-Лиге, скорее всего, откажутся. В таком случае 15-я команда лиги в ФНЛ не вылетит, на понижение отправится лишь один – худший клуб чемпионата. Но есть ощущение, что интриги мы лишимся и здесь. Всё дело в «Оренбурге».

10 главных изменений в клубах РПЛ за время простоя. Некоторые уже не будут прежними Увольнения, скандалы, неявка чемпионов мира.

Проблемы у клуба начались ещё летом – тогда в «Зенит» со скандалом перешёл лидер команды Алексей Сутормин. Осенью странности не закончились – команду покинул главный тренер Владимир Федотов, именно с ним связаны главные успехи в истории клуба (прошлый сезон клуб завершил с ним на рекордном для себя седьмом месте). Вместо него команду возглавил Константин Емельянов – команда тогда находилась на 14-м месте в таблице. Федотов же возглавил «Сочи» – главного аутсайдера осенней части чемпионата. Многие СМИ писали, что уход успешного тренера Федотова в «Сочи» как раз связан с тем, что южный клуб нужно было срочно вытаскивать из подвала турнирной таблицы.

При Емельянове «Оренбург» сыграл всего четыре матча – команда достаточно уверенно обыграла тульский «Арсенал», в гостях сыграла вничью с «Крыльями» и дважды уступила – разгромно «Сочи» и сражаясь со «Спартаком» (тот матч для красно-белых вытащил Александр Максименко). Затем РПЛ ушла на коронавирусную паузу, а «Оренбург» при этом занимал 13-ю строчку в таблице.

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А 22 мая Емельянов неожиданно покинул команду. При этом решение о продолжении чемпионата на тот момент уже было принято. И.о. главного тренера был назначен Ильшат Айткулов, который до этого числился старшим тренером.

Разбираемся в причинах столь спешного увольнения специалиста, который с задачей сохранения прописки в РПЛ справлялся отлично (и с момента прихода на пост главного тренера даже поднял клуб на одну ступеньку в таблице).

В «Оренбурге» убрали не только тренера – у клуба появился новый президент. Им стал экс-полковник КГБ, при прежнем руководстве он отвечал за безопасность

21 мая у «Оренбурга» появился новый президент – Василий Еремякин. Вряд ли эта фамилия хоть что-то скажет любителям футбола. Еремякин уже работал в структуре клуба, он отвечал в нём за безопасность. Тут всё логично: Еремякин – экс-полковник КГБ. Помимо должности в клубе у нового президента очень длинная должность в компании «Газпром добыча Оренбург»: заместитель генерального директора по корпоративной защите компании. В общем, Еремякин к футболу имеет довольно отдалённое отношение. Начал экс-полковник ударно: в первый день заявил, что в формирование команды и тренировочного процесса клуб планирует внести существенные коррективы, но при этом оговорился, что задача остаться в РПЛ остаётся. А уже на второй день его работы в новой должности на официальном сайте «Оренбурга» появилось сообщение, что с Емельяновым клуб контракт продлевать не собирается (соглашение действовало до 31 мая).

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Решение в очередной раз поменять тренера прокомментировал член попечительского совета клуба Василий Столыпин в интервью коллегам из «Спорт-экспресса»:

«Ну, руководство клуба приняло такое решение. Время покажет, правильное оно или нет. Понимаете, у человека заканчивается контракт. И продолжать сезон, понимая, что его не будет… Всё же ясно. У нас такая ситуация. Что тут обсуждать? У человека контракт заканчивается 31 мая. Мы объявили сейчас. Что тут такого? Спортивные результаты нас тоже не устраивают. Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ход. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть Премьер-Лигу.

Достойное ли это объяснение ухода тренера, который справлялся с задачей сохранения места в РПЛ?

Емельянову решение о расставании не объяснили, сам тренер не считает, что его работа была провальной

По нашей информации, формальным поводом для увольнения Емельянова стал тот факт, что руководство было недовольно методикой его тренировок. «Чемпионат» связался с экс главным тренером клуба.

– Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлён не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провёл три года в «Оренбурге» и всё.

Футбол! Парад! Конституция! Кажется, Россия впереди планеты всей Кажется…

– До этого момента никаких претензий со стороны руководства клуба не было?

– Нет, мы работали хорошо. Я вернулся в Оренбург, мы строили планы по подготовке к возобновлению сезона. Но назначили нового президента: Еремякин сменил Кияева. Буквально на следующий день меня вызвали и объявили о решении. Конечно, осадочек есть. Хотелось всё довести до конца, я думал, что мне дадут это сделать. Я готовился и настраивался работать. По результатам тоже всё было неплохо, провалили только игру с «Сочи». В остальных матчах всё было хорошо, даже со «Спартаком» мы показали содержательную игру. Думаю, и болельщики, и руководство могли быть довольны. Но обижаться не собираюсь, мы же не маленькие дети.

— То есть решение нелогично?

— Есть руководители — они всё решают. Мне тут больше нечего добавить.

«Оренбург» лишился не только главного тренера, но и лучшего бомбардира. Руководство клуба предлагало ему доиграть чемпионат за спасибо

Уход Емельянова не единственное потрясение для болельщиков «Оренбурга». 23 мая в своём «инстаграме» об уходе из команды объявил лучший бомбардир команды и её капитан Джордже Деспотович. Его контракт закончился в конце мая, а в клубе решили не продлевать его до фактического окончания чемпионата. Хотя, по нашим данным, руководство «Оренбурга» предложило сербу доиграть чемпионат бесплатно. Форвард, естественно, ответил отказом – зачем за спасибо подвергать себя риску получить травму и лишиться возможности перейти в другой клуб? Тем более спрос на нападающего есть – подписать серба хотят несколько клубов РПЛ.

Ну а для «Оренбурга» уход Деспотовича можно назвать невосполнимой потерей – в 20 матчах текущего сезона Джордже забил восемь голов (всего у команды 26 забитых мячей).

На этом происшествия в «Оренбурге» не закончились – сначала клуб забыл отправить документы для возвращения своих легионеров в Россию, а сейчас футболисты отказываются от сокращения зарплат на 30%.

В день ухода из команды Деспотовича поклонников «Оренбурга» ждала ещё одна «весёлая» новость: коллеги из «СЭ» сообщили, что легионеры клуба Даниел Мишкич, Уроша Радакович и Рикарду Алвеш должны были улететь в Россию вместе с игроками «Крыльев Советов» и «Уфы», но на борт так и не попали. Всё дело в том, что в «Оренбурге» забыли оформить нужные документы. В итоге легионерам пришлось добираться до России по очень сложному маршруту: Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург. Наши источники эту информацию подтвердили. Правда, в клубе по традиции всё опровергли. Хотя звучало опровержение довольно странно:

«В СМИ появилась информация, что футбольный клуб никак не помогает своим футболистам вернуться из-за границы в Россию, — заявил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. — Это на сто процентов неверная информация, у нас были договорённости с «Крыльями Советов», что совместно наши и их футболисты вернутся в Самару. Наши ребята решили полететь с другой компанией, которая не смогла организовать рейс. Телефоны они не берут, причин мы узнать не можем».

А вы готовы пойти на матчи РПЛ в июне? Давайте это обсудим РФС считает, что матчи со зрителями в РПЛ возможны уже в июне.

Но и это ещё не всё. Один из наших собеседников, знакомый с ситуаций в «Оренбурге», назвал её катастрофической, добавив, что с финансами в клубе всё очень плохо. По нашей информации, сейчас руководство клуба вызывает игроков на индивидуальные беседы и предлагает пересмотр действующих контрактов. После пересмотра зарплата футболистов уменьшится на 30%. Футболистов просят пойти на этот шаг, пугая их тем, что клуб ждёт банкротство, если они не согласятся. Переговоры с игроками ведёт спортивный директор и бывший капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Как оказалось, авторитета Андреева не хватает — игроки от новых условий отказываются. Кстати, помимо Деспотовича клуб уже покинул Александр Довбня.

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После всех вышеописанных событий создаётся впечатление, что путь в ФНЛ «Оренбургу» заказан. Об этом мы тоже спросили Емельянова.

– Когда в клубе убирают тренера, уходит лучший бомбардир и меняется руководство, создаётся полное ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ.

– После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.

– Команда сможет остаться в РПЛ?

– Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, хоть и незаменимых нет. К тому же у «Оренбурга» очень сложный календарь. Поэтому просто точно не будет.

Будем рады ошибиться, но, кажется, в вопросе вылета из РПЛ интрига в нашем чемпионате умерла ещё до его возобновления. Но есть ли кто-то, кроме болельщиков, кто останется этим недоволен?