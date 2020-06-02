«Рубин» приостановил возврат денег фанатам за абонементы

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что клуб приостановил возврат денег фанатам за абонементы, так как матчи чемпионата России возобновятся со зрителями. Ранее сообщалось, что на стадионы будут допускаться 10% зрителей от общей вместимости.

«Уважаемые владельцы абонементов! В данный момент ведётся активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. Напоминаем, что в связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — говорится в «твиттере» клуба.

«Рубин», набрав в 22 турах 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанский клуб проведёт 20 июня на выезде с «Уралом».