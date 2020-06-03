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Валерий Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона

Валерий Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о возвращении команды к тренировкам и подготовке к возобновлению сезона РПЛ.

«Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю, и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону. Как и было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек, вратари тренируются отдельно.

Тренерский штаб подготовил для Денниса Хаджикадунича программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы всё время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

РПЛ возобновится 19 июня. В этот день «Ростов» на выезде сыграет с «Сочи».

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