Юран: когда мы стали чемпионами с «Порту», фанаты хоронили чучело «Бенфики»

Сергей Юран, сейчас занимающий должность главного тренера «Химок», вспомнил свои выступления в чемпионате Португалии в качестве футболиста «Бенфики» и «Порту».



«Комфортнее мне было в «Порту», потому что у команд на севере было больше коллективизма внутри. Там не было группировок, а в «Бенфике» они были — бразильская, португальская, не было целостности. В «Порту» было больше сердечного отношения. Журналисты до сих пор звонят, особенно накануне дерби. Они вспоминают, когда я в «Порту» на «Эштадиу Да Луш» забиваю «Бенфике». Тогда Жозе Моуринью был переводчиком Бобби Робсона. В конце матча я получил красную карточку, и стадион встал и начал аплодировать. И он сказал, что такое нужно заслужить, чтобы бенфикисты встали и аплодировали игроку «Порту», такого не было, не будет. Он просто был ошарашен.

Мы стали чемпионами с «Порту» и вышли на улицу, увидели толпу, какую-то похоронную процессию, думали, кто-то серьёзный умер. Центр города был перекрыт. Оказалось, что они несли чучело «Бенфики». Так они хоронили «Бенфику», потому что стали чемпионами. Можете представить в Москве такое?» — сказал Юран в эфире программы «Все на Матч!».