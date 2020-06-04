Жером Боатенг: ни один ребёнок в мире не рождается расистом

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг высказался о проблеме расизма.
«Не каждый белый спортсмен, который не высказывается на эту тему прямо сейчас, является расистом. Когда я смотрю видео с протестов, вижу множество людей всех цветов кожи. Но, конечно, желательно, чтобы они использовали известность для поддержки этого дела.
Всё начинается с воспитания детей. Это самая важная вещь. Ни один ребёнок в мире не рождается расистом. Это зависит от родителей и того, что они говорят своим детям. Худшее, что может случиться, – если с подобным опытом столкнутся мои дети. Очень важно учить их, что расизм недопустим. А если они видят, что кто-то подвергается насилию, то должны защищать их и высказываться. Это должно быть неотъемлемой частью учебной программы. Только так мы сможем добиться прогресса», — приводит слова Боатенга Deutsche Welle.
- 4 июня 2020
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