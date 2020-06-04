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Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины

Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере.

«Обезьяньи жесты. За каждый гол, что забиваешь, получаешь банан. Мы посадим тебя в ящик и отправим обратно в твою страну. Слово на букву «Н» множество раз. Они бросали бутылки с водой и кричали: «Может, мы сможет отмыть с тебя грязь».

В Европе расизм больше прячут. Люди не показывают это слишком часто. Но когда они собираются в большие группы, им становится проще кричать. Когда я иду по улице, люди переходят на другую сторону. Странно смотрят на меня, когда я еду в машине. Полиция останавливает меня без причины. Возможно, потому что я чёрный парень с татуировками и с хорошей машиной. И они думают, что я преступник.

Я всю свою жизнь работал, чтобы стать футболистом, а вы судите меня по тому, как я выгляжу? А когда я рос, всё было ещё хуже», — приводит слова Боатенга Sky Sports.

Кевин-Принс Боатенг: хочу день, когда ни один чёрный футболист не будет работать
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