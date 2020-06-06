Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления трёх клубов ПФЛ на получение лицензии

Шесть клубов получили добро экспертной комиссии Футбольной национальной лиги на получение лицензии РФС 2, которая даёт право играть в ФНЛ, сообщается на официальном сайте лиги.



На заседании, которое было проведено посредством видеосвязи, были рассмотрены документы «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также победителей групп ПФЛ – «Волгаря», брянского «Динамо» и «Акрона». По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии.



Следующее заседание экспертной комиссии РФС состоится 11 июня. Ранее положительные заключения экспертной комиссии ФНЛ получили «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», «Факел», «Чайка», «Томь», «Чертаново» и «Балтика».