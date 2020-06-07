«Локомотив» подписал 20-летнего вратаря «Носты»

Голкипер новотроицкой «Носты» Андрей Савин перешёл в московский «Локомотив».

«Клубы заключили контракт по переходу футболиста. Мы желаем Андрею дальнейших успехов и достижений в новом клубе. Андрей Савин — пятый футболист, который перешёл в Российскую Премьер-Лигу за последние три года», — сообщает пресс-служба «Носты».

С февраля 20-летний вратарь выступал за «Локомотив-Казанка» на правах аренды. В этом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Савин провёл 6 матчей, пропустил 12 голов. За «Носту» голкипер сыграл в общей сложности 21 матч, пропустил 29 голов.

1 июня сербский специалист Марко Николич занял пост главного тренера «железнодорожников». «Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.