Кашшаи: в будущем у каждой девушки-судьи будет шанс работать в Премьер-Лиге

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о перспективах женщин-судей в российском футболе.
«Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В её задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта. 20 июня для 29 женщин-судей будет проведён онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС. Женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорошим, то через пару лет они смогут работать и в профессиональных лигах.
Что касается стереотипа, что женщина не может быть хороша в мужском футболе, это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль – она судит матчи в Премьер-лиге, пару недель назад обслуживала матч «Шахтёр» – «Динамо» Киев. Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции. Не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-Лиге. Буду очень рад, если это произойдёт», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 11 июня 2020
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