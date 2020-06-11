Сёмин и Уткин попали в список личностей, вдохновляющих россиян. Путин — на первом месте

По результатам опроса «Левада-центра» составлен список знаменитостей, которые больше всего вдохновляют россиян.
Опрошенным было предложено назвать известных людей, вдохновляющих своим примером и активной гражданской позицией. В целом по стране 8% респондентов назвали президента России Владимира Путина, 4% — оппозиционера Алексея Навального.
Среди россиян в возрастной группе от 18 до 24 лет одним из тех, кто получил наибольшее количество упоминаний, стал блогер Василий Уткин (менее 1%). Среди опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет 1% назвал бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Опрос проводился с 24 до 27 апреля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью по случайной двухосновной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. «Левада-центр» утверждает, что статистическая погрешность не превышает 2,4%.
- 11 июня 2020
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