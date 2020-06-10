«Ханжество и лицемерие». Уткин раскритиковал Сёмина и Аленичева

Известный блогер Василий Уткин подверг критике бывшего главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева и экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина за их интервью после увольнения из клубов.

«Российский футбольный мир пребывает в тяжело пахнущей, глубокой жопе ханжества. Один и тот же словесный оборот на всех уровнях, во всех поколениях. Сёмин говорит о коллегах по работе в клубе: один продавец обоев, другой Штоффельсхаус. Объяснения не нужны, смысл в том, что оба чужие. Не ровня.

Вот Аленичев даёт интервью, то же самое: спортивный директор (там взаимные упреки в пьянстве, их оставим) позволяет себе заходить в тренерскую и говорить о современных тенденциях, а сам спортивный журналист в прошлом. Люди не нашего карраса, кто они такие, мы каста, мы футбол.

Если человека настолько безвозвратно определяет его прошлое, то мне интересно, Дмитрий Аленичев, как вы вообще рискнули в сенаторы? Где вас учили быть сенатором? Я могу вспомнить только один подходящий случай, сенаторами в Италии называют влиятельных ветеранов. Таким ветераном Дмитрий Аленичев в Роме не стал. Может, травма перезрелой юности?

Продавец обоев в Локомотиве, Лосюк, вообще отдельный кейс. Кто он, что он — временно оставим; суть в том, что он, не таясь, работает в клубе два года. Чем и когда он торговал, что переводил — какая разница, Мино Райола всеми важнейшими связями обзавёлся, работая в семейной пиццерии. Переводчиком был Моуринью. Люди, умеющие торговать, — им неважно, чем.

Селюка спросите — кстати, Сёмин тот же никогда не высказывался о его образовании и прошлом. Селюк среди прочего известен тем, что на финале Суперкубка с Зенитом отлично маржанул золотыми часами, «Ролексом» вроде, которые купил в магазине и быстро сделал гравировку в честь зенитовской победы; ушли, говорят, сам-пят. С моей точки зрения, это гимн способному агенту.

Почему работу Лосюка нужно оценивать по его прошлому, никто не объяснит. Когда за ним уже есть (или нет) реальные сделки, кого это может волновать? Никого. Изучите дела. Глупец Рабинер опубликовал воспоминания грозненского старца Хайдара Алханова, который остался недоволен поведением Лосюка, когда тот привёз в академию «Ахмата» итальянских тренеров. Там в этом тексте масса подробностей, кроме одной существенной: тренеры-то оказались толковыми? Или нет?

Из контекста вроде бы да. Но вообще, ведь только это и важно. Но Мино Райола-то патентованная скотина и торговец пиццей. Чёртова кастовость. Чуть позже вскрывается новое имя сотрудника «Локо» Червеллати, по-нашему Колбасьева, об этом пишет Нобель и сообщает, что человек вроде не футбольный. Нобелю говорят: так он был вратарём в Серии С — и Нобель почти извиняется… Офигеть.

Да какая разница, откуда взялся Червеллати. Он не колбаса, которую определяют ингредиенты и их свежесть. Он уже работает, у его труда есть результаты; давайте о них. Сраный Алексей Попов заходит — осенью было дело — на конференцию молодых тренеров, половина из футболёров, половина лэп-топ фрики, собрались ребята доклады послушать, знаниями обменяться — этот идиот встаёт и с видом человека, который добился в футболе всего, бросает в воздух формулировку из популярной брошюры тиражом экземпляров 200 и с гордостью покидает зал.

Вы даже не сразу вспомните, кто такой сраный Алексей Попов. Вспоминайте. Он никогда ничему не учился и никогда ничего не читал, но он же футбольный. Ййеессс!!! Старик Гершкович всё тщится налог на иностранных тренеров собирать. И это в то время, как в клубах РПЛ сезон начали два тренера без лицензий нужного уровня. А обладателей лицензии каждый год выпускается три, кажется, десятка. И что это? Каста?

Ханжество и лицемерие, вот что это. Дмитрий Аленичев, которого останавливают за пьяную езду, и он отказывается от освидетельствования (говорил о подставе, хотя как это отменяет пьяную езду?). Дмитрий Аленичев, который годами ранее, ещё сенатором, спровоцировал аварию в Москве и первое, о чём спросил пострадавшую, — знает ли она, кто он такой.

При этом он ещё запрещает матом ругаться. Прям по анекдоту — запрещает ковыряться в носу. При этом в проваленном сезоне он скандально не уходил с тренерской должности, вогнав команду в задницу, дабы не ронять статус. И спортивный директор ему определённо не тот. Всё это достойно смеха и молчаливого презрения», — написал Уткин в своём телеграм-канале.