Стадион «Баварии» «Альяц Арена» порос сорняками. Фото

Стадион «Баварии» «Альяц Арена» порос сорняками. Издания Bild опубликовало фото, на котором видно, как сорняки пробились сквозь бетонные плиты на стадионе.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Bild.
«Бавария», набрав в 30 матчах 70 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет семь очков. Для оформления чемпионского титула «Баварии» осталось набрать шесть очков в оставшихся четырёх матчах. Следующий матч мюнхенцы проведут 13 июня на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией». В Лиге чемпионов «Бавария» в первом матче 1/8 финала на выезде разгромила лондонский «Челси» со счётом 3:0. Дата проведения ответного матча пока не определена.
Также команда вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Айнтрахт» со счётом 2:1.
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