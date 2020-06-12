Кокорин: в «Сочи» всё хорошо. Не в каждой команде игроки собираются несколько раз в неделю

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал об атмосфере в новой команде и жизни в Сочи.

«Я пришёл в команду, где нет особых звёзд, ребята все трудяги. Приехал, чтобы помочь, и в том, что касается атмосферы в команде, всё хорошо, начиная от игроков и заканчивая персоналом. Не в каждой команде вы где-то собираетесь компаниями просто пообщаться по несколько раз в неделю. Город сам по себе прекрасный и уникальный. Хочешь — на лыжах покатался, хочешь — искупался.

В казино не ходил, не любитель такого. Хотел сходить там в знаменитый ресторан, но как раз начался карантин и всё закрыли. Сейчас всё потихоньку открывается, зайду, как будет возможность. Но о казино местные говорят, что его нельзя практически обыграть.

Сначала жил в гостинице, снимал номер. Сейчас переехал гостиницу, которая в виде домиков. Поближе к базе», — сказал форвард в беседе с бывшим игроком сборной Украины Александром Алиевым на канале «Кент» в YouTube.