Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Хоффенхайм» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: спасибо «Сочи», что забрали меня и хорошо платят. Уже забыл о 18 тыс. от «Зенита»

Кокорин: спасибо «Сочи», что забрали меня и хорошо платят. Уже забыл о 18 тыс. от «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как воспринял ситуацию с зарплатой в клубе из Санкт-Петербурга.

После освобождения из колонии «Зенит» должен был платить Кокорину 18 тыс. рублей в месяц, но позднее футболист заявил, что ни разу не получил этих денег.

«Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Про те деньги от «Зенита» я забыл, пусть это будет на их совести», — сказал форвард в беседе с бывшим игроком сборной Украины Александром Алиевым на канале «Кент» на YouTube.

Кокорин перешёл в «Сочи» 17 февраля. В составе сочинской команды 29-летний россиянин провёл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Александра рассчитан до 31 июля.

Адвокат Мамаева: сравнивать дело Павла с делом Ефремова простительно бабушкам на лавочке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020