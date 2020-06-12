Кокорин: спасибо «Сочи», что забрали меня и хорошо платят. Уже забыл о 18 тыс. от «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как воспринял ситуацию с зарплатой в клубе из Санкт-Петербурга.
После освобождения из колонии «Зенит» должен был платить Кокорину 18 тыс. рублей в месяц, но позднее футболист заявил, что ни разу не получил этих денег.
«Спасибо «Сочи», что забрали меня и платят хорошие деньги. Про те деньги от «Зенита» я забыл, пусть это будет на их совести», — сказал форвард в беседе с бывшим игроком сборной Украины Александром Алиевым на канале «Кент» на YouTube.
Кокорин перешёл в «Сочи» 17 февраля. В составе сочинской команды 29-летний россиянин провёл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Александра рассчитан до 31 июля.
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