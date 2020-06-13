Тони Кроос: в Примере «Реал» может только надеяться, что «Барселона» где-то оступится

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о чемпионской гонке испанской Примеры с каталонской «Барселоной» в сезоне-2019/2020.
«Мы можем только надеяться, что «Барселона» где-то оступится. Нам всё ещё не хватает стабильности, иначе «Реал» ушел бы на перерыв из-за коронавируса в качестве лидера Примеры. Но сейчас другая ситуация.
Многое будет зависеть от травм. И нам, и «Барселоне» потребуется каждый футболист. Тот, кто лучше всего справится с этой нестандартной ситуацией, в конечном итоге станет чемпионом.
Матчи покажут физическое состояние команд. Это нельзя выявить на тренировках — можно только готовиться как можно лучше. В первой встрече мы увидим, в каком состоянии находимся», — приводит слова хавбека Goal.
За 11 туров до завершения сезона «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание «сливочных» от «Барселоны» составляет два очка.
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