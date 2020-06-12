Лионель Месси: играть в футбол — это дар

Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от возвращения на поле после вынужденной паузы.

«Невозможность играть заставила меня задуматься. Я чувствую себя как любой другой футболист. Я просто хочу играть. Играть в футбол — это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, — даже нечто большее.

Футбол — это возможность вдохновлять других и быть вдохновлённым. И, возможно, величайший дар из всех — создание радости для других. Футбол возвращается, и я снова готов», — сказал Месси в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».

Завтра, 13 июня, «Барселона» проведёт матч 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой». Встреча состоится в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» и начнётся в 23:00 мск.