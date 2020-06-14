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Бывший владелец «Рединга» Зингаревич хочет приобрести клуб из второй лиги Франции

Бывший владелец «Рединга» Зингаревич хочет приобрести клуб из второй лиги Франции
Футбол / Франция 0

Российский бизнесмен Антон Зингаревич намерен приобрести французский клуб «Шатору», выступающий в Лиге 2, сообщает Get French Football News со ссылкой на So Foot.

По данным источника, сумма сделки составит € 8 млн. Сообщается, что совет директоров «Шатору» отказал владельцу американского «Майами Сити» и директору академии «Пари Сен-Жермен» в Майами Рави Трушо, который хотел приобрести клуб за € 6 млн.

Антон Зингаревич — бывший владелец английского «Рединга». Приобрёл контрольный пакет акций клуба в 2012 году, однако продал его спустя два года и вышел из состава совета директоров.

Из-за пандемии коронавируса сезон во второй французской лиге был завершён досрочно. «Шатору» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 2.

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