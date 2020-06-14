Марсело поддержал движение Black Lives Matter, празднуя гол в матче с «Эйбаром»

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело стал на колено и поднял кулак, празднуя гол в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (счёт 3:1, идёт 2-й тайм). Таким образом бразилец поддержал движение Black Lives Matter.

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25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, надавив на шею, и удерживал в таком положении несколько минут. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили некоторые штаты США, акции проходят в Великобритании, Франции и других странах. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).