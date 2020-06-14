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Зинедин Зидан: возможно, «Реал» немного расслабился во втором тайме матча с «Эйбаром»

Зинедин Зидан: возможно, «Реал» немного расслабился во втором тайме матча с «Эйбаром»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).

«Это был совсем другой футбол, но мы должны к нему адаптироваться. Нам было трудно во втором тайме. Что-то было не так, быть может, дело в физической форме. В первом тайме мы играли сильно. Важно было набрать три очка. Мы могли выиграть со счётом 3:0, но во второй половине мы, возможно, расслабились.

Замены были нужны. Карвахаль вывихнул лодыжку, Рамос почувствовал дискомфорт, Азар давно не играл. Но я не думаю, что замены повлияли на игру.

Я не переживаю из-за отсутствия голов у нападающих. У нас есть игроки, которые могут решить эпизод. Азар мог забить, но он отдал пас на пустые ворота Рамосу", — приводит слова Зидана Marca.

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