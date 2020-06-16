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Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов

Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов
Футбол / Англия 0

Okko Спорт, официальный вещатель английской Премьер-лиги в России, покажет матчи АПЛ с виртуальным шумом стадионов.

Несмотря на то что игры английского чемпионата состоятся без болельщиков на трибунах, у зрителей будет возможность выбрать аудиодорожку с полноценным шумом стадиона, дополняющим оригинальный звук. Подписчики сервиса смогут посмотреть матчи с интершумом от EA Sports, а также с собственным уникальным аудиосопровождением Okko Спорт, срежиссированным командой звукоинженеров в режиме реального времени.

«Okko Спорт продолжает радовать болельщиков технологическими инновациями. Я рад, что у наших подписчиков есть возможность получить полный спектр эмоций от просмотра матчей АПЛ. Несмотря на то что игры пройдут с пустыми трибунами, звуковое сопровождение будет таким же, как у самых серьёзных футбольных сражений», — сказал Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Cпорт.

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