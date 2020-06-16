«Боруссия» М — «Вольфсбург»: прямая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30
Сегодня, 16 июня, состоится матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Вольфсбург». Встреча 32-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Помогать ему будут ассистенты Ян Клеменс Найтцель и Томас Горнияк. Резервный рефери – Торбен Зивер.
Матч команд в первом круге состоялся в Вольфсбурге 15 декабря. Тогда в 15-м туре сильнее оказались хозяева – 2:1.
«Боруссия», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, находясь в одном очке от зоны Лиги чемпионов. «Вольфсбург» (46) располагается строчкой ниже.
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