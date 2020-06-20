«Рубин» одержал волевую победу в выездном матче РПЛ с «Уралом»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 7-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Урала» Михал Кухарчик. На 39-й минуте ответный гол забил хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник Солтмурад Бакаев вывел гостей вперёд, забив гол после передачи Кварацхелии. На 71-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев показал красную карточку хавбеку казанской команды Вячеславу Подберёзкину.



«Рубин» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.