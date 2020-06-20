Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» одержал волевую победу в выездном матче РПЛ с «Уралом»

«Рубин» одержал волевую победу в выездном матче РПЛ с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 7-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Урала» Михал Кухарчик. На 39-й минуте ответный гол забил хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник Солтмурад Бакаев вывел гостей вперёд, забив гол после передачи Кварацхелии. На 71-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев показал красную карточку хавбеку казанской команды Вячеславу Подберёзкину.

«Рубин» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
20 июня 2020, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Кухарчик – 7'   1:1 Кварацхелия – 39'   1:2 Бакаев – 56'
Удаления: нет / Подберёзкин – 71'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020