Зинедин Зидан: судьи не относятся к «Реалу» по-особенному

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слова защитника каталонской «Барселоны» Жерара Пике, который после выездного матча 30-го тура испанской Примеры с «Севильей» заявил, что арбитры помогают «сливочным».
«Меня интересует только завтрашний матч. У меня есть своё мнение, но я оставлю его при себе. Каждый думает по-своему. Мы думаем только завтрашней встрече, поскольку сейчас это единственное, что имеет для нас значение. Собираемся всё доказывать на поле.
Я такой, какой есть. Мне повезло, что я могу делать то, что мне нравится, не все могут сказать то же самое. Я могу жаловаться, как многие другие люди, но не как тренер, поскольку это ничего не изменит.
Стараюсь сохранять позитив и полностью отдаваться делу. Вот и всё. Судьи не относятся к нам по-особенному. Это всё. Мне больше нечего сказать по этому поводу», — приводит слова 47-летнего французского специалиста Marca.
- 20 июня 2020
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