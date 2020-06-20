Сетьен: одно очко с «Севильей» — не так плохо. Да и «Реал» пока ещё свой матч не выиграл

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные не сумели обыграть «Севилью» (0:0). Теперь борьба за золотые медали Примеры обострилась — мадридский «Реал», имея матч в запасе, отстаёт от каталонцев на три очка.



«Первые 30 минут матча понравились — все выглядело достаточно обнадёживающе. Играли в гостях, не давали „Севилье“ в полной мере проявить себя, всё шло к нашему голу. Впрочем, после паузы на водопой мы сбавили, появились потери.



Во втором тайме подобные ошибки продолжились. Игроки потеряли контакт, и „Севилья“ перехватила инициативу. Зная их способности, этого допускать было нельзя.



Перед матчем знали, как сложно будет победить, поэтому одно очко — не так плохо. Не скажу, что шансы на чемпионство остались прежними, но и „Реал“ пока ещё не выиграл матч. Обыгать „Реал Сосьедад“ на их поле непросто.



Слова Пике? Понимаю, он разочарован. Сегодня у всех плохое настроение, ведь мы не сумели одержать победу. Возможно, уже завтра ситуация изменится», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Сетьен: «Барселона» способна набрать 27 очков из 27 возможных