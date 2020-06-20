«Арсенал» потерпел поражение, пропустив на 95-й минуте от «Брайтона»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «канониров» Николя Пепе, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте. В середине второго тайма защитник «Брайтона» Льюис Данк сравнял счёт. Победу хозяевам принёс форвард Ниль Мопе на 95-й минуте.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Микеля Артеты 40 очков. «Брайтон» (32) — на 15-м месте.

В 31-м туре английского первенства «Брайтон» 23 июня на выезде сыграет с «Лестер Сити», а «Арсенал» 25 июня в гостях встретится с «Саутгемптоном». Начало обоих матчей — в 20:00 мск.