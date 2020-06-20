Агент вратаря «Ростова» Попова: Денис способен вырасти в топового голкипера

Роберт Тунян, агент 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова, рассказал о клиенте. Вчера, 19 июня, Попов установил рекорд Российской Премьер-Лиги, совершив 15 сейвов в выездном матче 23-го тура с «Сочи» (1:10).
«Приятно внимание к Денису со стороны многих людей в стране. Денис заслужил похвалу и поддержку, которую получил. Но не хотелось бы, чтобы сейчас был перебор внимания к его персоне.
Денис пока молодой и талантливый футболист. Должен доказывать состоятельность от игры к игре. Он способен вырасти в топового голкипера, но только трудом и работой.
Единственные, кого должен слушать Денис, — тренерский штаб и близких людей. Повышенное внимание может навредить. Ему сейчас в первую очередь надо сконцентрироваться на тренировочной работе.
Что же касается последнего матча, стоит отметить, что вся команда в лице игроков, тренерского штаба и руководства достойна похвалы. Этот матч точно войдёт в историю российского футбола.
Денис — хороший парень, из хорошей семьи. Уверен, поддержка близких поможет ему справиться со свалившейся в один день узнаваемостью. Такие матчи только закаляют характер молодых ребят», — сказал Тунян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 июня 2020
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