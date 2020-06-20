У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»

После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».



«Поздравления? После матча телефон в руки взять не мог. Просто разрывался. До матча у меня в «Инстаграме» было 350 подписчиков, а теперь — 16 тысяч. Мне звонят, пишут, звонят, пишут… Даже не знаю этих людей! И уже не представляю кому и что отвечать», — сказал 17-летний Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, в составе «Ростова» на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» вышли игроки младше 20 лет. Команда Валерия Карпина проиграла со счётом 1:10. Невзирая на 10 пропущенных голов, Попов стал одним из героев матча. Он установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов в отдельном матче.



Напомним, у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.



Полное интервью с Денисом Поповым читайте на «Чемпионате» позже.

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