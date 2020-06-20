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Тренер «Спартака» Хинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победа

Тренер «Спартака» Хинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победа
Футбол / РПЛ 0

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарий после выездного матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

«Прежде всего мы счастливы, что выиграли. Всего можно было ожидать после такой паузы, это абсолютно не похоже на обычное межсезонье. Мы не знали, насколько хорошо готов «Арсенал», как хорошо будем выглядеть мы на их фоне.

Взяли три очка и довольны победой. На руку сыграл гол в конце первого тайма. В Москве они забили нам такой же гол, а сегодня гол в раздевалку сыграл на руку нам. Смогли этим воспользоваться и довели счёт до 3:0. После этого нисколько не сомневался, что выиграем.

Выиграть 3:0 было бы приятнее, но матч был за шесть очков, мы обошли «Арсенал» в таблице. Победа есть победа. Всё хорошо складывалось до травмы Гуса, потом случился пенальти, который взял Максименко, но главное — мы выиграли и довольны. Теперь в отличном настроении готовимся к следующей игре», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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