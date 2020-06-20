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«Арсенал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Спартак» опубликовал заявление по ситуации с уголовным преследованием болельщиков

«Спартак» опубликовал заявление по ситуации с уголовным преследованием болельщиков
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с уголовным преследованием болельщиков красно-белых из-за перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло вчера, 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч, а также за встречу на въезде в Тулу. Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных.

Вместе с тем понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам, было всё это время без футбола. Нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для «Спартака» в домашний. Мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах. Но пока это невозможно из-за эпидемии, борьба с которой ещё не закончена. Просим пока воздержаться от поездок в города выездных матчей с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом. Мы чувствуем вашу поддержку! Наша сила — в единстве!" — говорится в заявлении «Спартака».

Нескольких болельщиков «Спартака» задержали на входе на стадион перед матчем с «Арсеналом»
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