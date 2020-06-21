Быстров: у ЦСКА было на замене 1-2 человека живых, а у «Зенита» все 22 примерно равны

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал победу петербургской команды в матче с ЦСКА (4:0).
«У ЦСКА было на замене 1-2 человека живых, а у „Зенита“ все 22 человека примерно равны», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.
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