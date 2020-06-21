Назаров спел о победе «Спартака» в матче с тульским «Арсеналом»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в «Инстаграме» выложил ролик с песней, посвящённой победе красно-белых в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2).



«Беззаботная такая жизнь была у туляка.

Жил он, пряники кусая, до приезда «Спартака».

А потом в зелёном поле, как в былые времена,

Чашу горькую и долю Тула выпила до дна.

«Арсенал», постой на месте, торопливость вам вредна,

А мы пока пригубим вместе чашу терпкого вина.

Каждый пьёт, что было в чаше, что налили, то и пьют,

Но играть с судейством нашим надо ровно сто минут.

Страшно мне, немного страшно, всех нас ждёт итог один,

Всем футболом выпьем чашу, под названьем «карантин»».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спартак», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».