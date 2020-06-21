«Динамо» подтвердило, что у Каборе, Шиманьского и Н'Жье обнаружен коронавирус
В московском «Динамо» назвали имена троих футболистов, у кого была обнаружена коронавирусная инфекция.
«Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трёх футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье. Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».
Из-за карантина в «Динамо» матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня, перенесён на 19 июля.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.
Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля
- 21 июня 2020
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:03
-
12:58
-
12:51
-
12:48
-
12:36
-
12:12
-
12:09
-
12:00
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
10:44
-
10:29
-
10:18
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:17
-
09:00
-
06:58
-
05:46
Партнерский контент