«Динамо» подтвердило, что у Каборе, Шиманьского и Н'Жье обнаружен коронавирус

В московском «Динамо» назвали имена троих футболистов, у кого была обнаружена коронавирусная инфекция.

«Можем подтвердить положительный тест на коронавирус у трёх футболистов: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье. Сейчас игроки отправлены на двухнедельный карантин. Остальная команда в полном составе находится на базе в закрытом режиме», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Из-за карантина в «Динамо» матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который должен был состояться сегодня, 21 июня, перенесён на 19 июля.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.