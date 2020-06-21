РФС объяснил перенос матча «Краснодар» — «Динамо»

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение перенести матч 23-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля, сообщает пресс-служба организации.

«Бюро принимало решения на основании обращения Российской Премьер-Лиги. Для соблюдения принципа равенства участников соревнования, на основании обращения проводящей организации (РПЛ), РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона-2019/2020 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча», — говорится в заявлении.

Причиной переноса встречи стало заражение трёх футболистов московской команды коронавирусной инфекцией. В составе «Динамо» коронавирус был обнаружен у Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье.



Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодёжного состава. В итоге жёлто-синие проиграли со счётом 1:10.