«Локомотив» — «Оренбург»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.



Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.



«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.



Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Капленко, Шкофлек, Куат, Чуканов, Фамейе.