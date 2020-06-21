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«Локомотив» — «Оренбург»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

«Локомотив» — «Оренбург»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.

Запасные: Руденко, Кеняйкин, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Капленко, Шкофлек, Куат, Чуканов, Фамейе.

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