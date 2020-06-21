«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 1:0 обыграл «Оренбург». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев. Ему ассистировали судьи на линиях Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.
Единственный гол был забит на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. В концовке первого тайма «Локомотив» остался вдесятером. Жемалетдинов получил две жёлтые карточки и был удалён. На 58-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления Даниэля Мишкича. В концовке матча красную карточку получил ещё один игрок «Оренбурга» — Андрей Малых. В компенсированное время «Локомотив» мог забит второй гол, но Эдер не реализовал пенальти.
«Локомотив», набрав 44 очка, занимает второе место в РПЛ. «Оренбург» (23) — на 15-м месте.
- 21 июня 2020
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