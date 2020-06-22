Барнс: Вернер мог повлиять на гармонию в «Ливерпуле». Клопп не хочет команду суперзвёзд

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс прокомментировал переход нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в «Челси». Напомним, футболистом также интересовался мерсисайдский клуб.



«Вернер — это футболист мирового класса, которому необходимо играть каждую неделю. Не знаю, получил ли он гарантии или чувствует, что может играть за „Челси“ каждую неделю. В „Ливерпуле“ он мог бы повлиять на гармонию, царящую в коллективе, а она очень важна для мерсисайдцев. Я знаю, что Юрген Клопп не хочет иметь большой состав и команду суперзвёзд. Бывает сложно поддерживать в таких игроках воодушевление», — приводит слова Барнса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.