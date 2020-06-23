Россия находится на 44-м месте в рейтинге по количеству тренеров в иностранных лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором анализируются характеристики тренеров во главе 1646 команд из 110 лиг в 79 странах мира.
Средний возраст тренеров в выборке составляет 48,8 года. На уровне лиги значения варьируются от 41,0 лет до 54,9 лет. В этом отношении интересно отметить, что наиболее возрастным является чемпионат Турции, где средний возраст составов, выставленных клубами в сезоне-2019/2020, был самым высоким: 29,2 года. Эта статистика демонстрирует, что чем больше возрастных игроков в лиге, то тем больше клубов склонны нанимать опытных тренеров или наоборот.
Аргентина является самой представительной нацией среди иностранных тренеров. 68 аргентинцев, присутствовавших за границей до 1 июня 2020 года, работали в 22 разных странах. Большинство из них были активны в других странах Латинской Америки. Как и у игроков, их главным пунктом назначения был Чили (11 тренеров). Испанцы также широко представлены за границей (41 тренер в 21 стране), а также сербы (34 тренера в рекордном количестве из 24 стран). Россия занимает 44-е место в данном рейтинге – 3 представителя.
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