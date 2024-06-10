Экс-игрок «Зенита» Вьештица оценил возможный переход соотечественника Йовича в клуб

Бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица высказался о возможном переходе нападающего «Милана» Луки Йовича в петербургский клуб.

«Не сказал бы, что в «Реале» и «Милане» у Йовича были неудачи. Конечно, в Мадриде тяжело проявить себя, должно сложиться много факторов. Но если есть вариант переехать в Санкт-Петербург, то он, как ни крути, усилит «Зенит». Это 100%.

Если получится сделать трансфер, то лично я буду очень рад. Это хорошее усиление для «Зенита». Может ли он забить за сезон больше 20 голов, как Малком или Кассьерра? Надеюсь, что так будет. Загадывать заранее тяжело, но он точно усилит команду», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщил, что «Зенит» находится в числе клубов, направивших запрос по поводу перехода сербского форварда «Милана». При этом «россонери» хотят продлить контракт с Йовичем, рассчитанный до 30 июня 2024 года. Однако ранее сербский нападающий попросил время на раздумья, поскольку хочет понимать, какую роль он будет играть в проекте «Милана».

Напомним, в минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.