«Ювентус» разгромил «Лечче» в Серии А. Роналду забил с пенальти

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Лечче» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини, ассистировали ему Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване.

На 31-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Фабио Лучионе. Счёт был открыт на 53-й минуте — автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Криштиану Роналду. На 62-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Роналду, который реализовал 11-метровый. В концовке третий гол забил Гонсало Игуаин. Окончательный счёт установил Маттейс де Лигт с передачи Дугласа Косты.

«Ювентус», набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (25) — на 18-м месте.